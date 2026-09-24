खोया फोन ढूंढने में मदद करेगा फाइंड हब

गूगल फाइंड हब से कैसे ढूंढें अपना खोया हुआ एंड्रॉयड फोन?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:00 am Sep 24, 202609:00 am

क्या है खबर?

अगर आपका एंड्रॉयड फोन कहीं खो जाए, तो उसे ढूंढने के लिए गूगल का फाइंड हब काम आ सकता है। यह सेवा खोए हुए फोन, टैबलेट और कुछ एक्सेसरी को खोजने में मदद करती है। इसके लिए दूसरे एंड्रॉयड फोन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इसे कंप्यूटर या किसी स्मार्टफोन के ब्राउजर से भी खोला जा सकता है। फोन खोजने से पहले यह जरूर जांच लें कि उसमें सही गूगल अकाउंट, लोकेशन और फाइंड हब की सुविधा चालू है।