गूगल अकाउंट की सुरक्षा के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी होता है

पासवर्ड लीक के बाद भी सुरक्षित रहेगा गूगल अकाउंट, इस फीचर का करें इस्तेमाल

क्या है खबर?

आप केवल अपना पासवर्ड डालकर एक ही गूगल अकाउंट से डॉक्स, ड्राइव, जीमेल और अन्य सर्विसेज में लॉग-इन कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अपने काम करने के तरीके के हिसाब से एक साथ कई डिवाइसेज पर अपने अकाउंट में लॉग-इन कर सकते हैं। ऐसे में पासवर्ड लीक होने पर आपके डिवाइस की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसलिए, अकाउंट के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन होना जरूरी है। जानिए इसे किस तरह से ऑन कर सकते हैं।