व्हाट्सऐप ने नए साल के लिए जारी किए स्टिकर्स, जानिए कैसे करें उपयोग 

व्हाट्सऐप ने नए साल 2026 के लिए एक नया स्टिकर पैक लॉन्च किया है, जिससे यूजर चैट के अंदर ही इस मौके पर अपने दोस्तों को शुभकामना संदेश भेज सकते हैं। इस फेस्टिव पैक में प्लेटफॉर्म के जाने-पहचाने किरदार पार्टी हैट पहने, गुब्बारे पकड़े, कॉन्फेटी उड़ाते और खुशी से भरे 2026 के इमेज शेयर सकते हैं। ये स्टिकर मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों प्लेटफॉर्म पर आसानी से काम करते हैं। आइये जानते हैं इन स्टीकर्स को कैसे डाउनलोड करें।

खासियत स्टिकर्स में क्या है खास? हैप्पी न्यू ईयर 2026 स्टिकर पैक में लोकप्रिय व्हाट्सऐप कैरेक्टर के उत्सवपूर्ण दृश्यों वाले एनिमेटेड और स्टैटिक स्टिकर का संग्रह शामिल है। काउंटडाउन स्टाइल वाले 2026 ग्राफिक्स से लेकर पार्टी थीम वाले मजेदार इमेज तक यह पैक हल्के-फुल्के और भावपूर्ण दृश्यों पर केंद्रित है, जो कैजुअल चैट, ग्रुप चैट और शुभकामना संदेशों के लिए उपयुक्त हैं। स्टिकर आकार में छोटे हैं और धीमे इंटरनेट कनेक्शन पर भी तेजी से डाउनलोड हो जाते हैं।

डाउनलोड कैसे डाउनलोड करें पैक? स्मार्टफोन पर स्टिकर पैक डाउनलोड करना आसान है और इसके लिए किसी भी थर्ड-पार्टी ऐप की आवश्यकता नहीं होती है। अपने आईफोन या एड्रॉयड स्मार्टफोन पर व्हाट्सऐप खोलें और किसी भी चैट विंडो पर टैप करें। मैसेज बार के पास मौजूद स्टिकर आइकन चुनें और हैप्पी न्यू ईयर 2026 स्टिकर पैक का बैनर ढूंढें या स्टिकर स्टोर में खोजें। पैक डाउनलोड करने के लिए 'एड टू माय स्टिकर्स' पर टैप करें। आपके स्टिकर ट्रे में दिखाई देंगे।

