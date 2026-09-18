किसी चैट को डिलीट करने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है

ChatGPT में चैट डिलीट और आर्काइव कैसे करें? जानिए आसान तरीका

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:36 pm Sep 18, 202605:36 pm

क्या है खबर?

ChatGPT यूजर्स अपनी बातचीत को हटाने, आर्काइव करने और दूसरी तरह से व्यवस्थित करने की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी चैट को डिलीट करने से पहले सावधानी बरतना जरूरी है। OpenAI के मुताबिक, डिलीट की गई बातचीत चैट हिस्ट्री से तुरंत गायब हो जाती है। इसके बाद उसे 30 दिनों के भीतर स्थायी रूप से हटाने के लिए तय किया जाता है। ऐसी चैट को बाद में वापस नहीं पाया जा सकता है।