रोजमर्रा के कामकाज के लिए गूगल मैप को अपने हिसाब से ढालें, जानिए 5 तरीके

गूगल मैप केवल एक नेविगेशन टूल नहीं है। यह एक प्लेटफॉर्म है, जिसे आप अपनी जीवनशैली के अनुसार ढाल सकते हैं। आप अपने आवागमन को सुगम बनाने, पसंदीदा स्थानों को व्यवस्थित करने या अपने मैप्स के लुक को व्यक्तिगत रूप देने के लिए अपने हिसाब से गूगल मैप को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसकी मदद से मैप का रोजमर्रा उपयोग आसान हो जाता है। आइये जानते हैं मैप को कस्टमाइज करने के 5 तरीके क्या हैं।

जगह की सूची ऐसे तैयार करें पसंदीदा जगह की सूची इमोजी के साथ जगहों की सूची: जगहों को सूचियों में सेव करना गूगल मैप्स की सबसे खास विशेषताओं में से एक है। सेव की गई सभी बेहतरीन जगहों का ट्रैक रखने में मदद के लिए आप प्रत्येक सूची को मजेदार इमोजी से लेबल कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट का उपयोग: आप यात्रा ब्लॉग, समाचार और सोशल मीडिया पोस्ट में घूमने-फिरने की जगहों के लिए स्क्रीनशॉट लेकर रखते हैं। मैप्स इनमें जगहों के नाम ढूंढकर आपके लिए एक विशेष सूची बनाता है।

अनुमानित समय अनुमानित समय का पता लगाने में मददगार घर और ऑफिस आन-जाने के बीच का सही अनुमानित समय जानने में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है। मैप्स की मदद से आपको घर और ऑफिस के पते डालने हैं और आप अपनी होमस्क्रीन से ही वास्तविक समय में पहुंचने का अनुमानित समय (ETA) देख सकते हैं। आप प्रत्येक स्थान के लिए आइकन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। किसी भी स्थान का चयन करें, 3-पॉइंट मेनू पर क्लिक करें और फिर 'आइकन बदलें' पर क्लिक करें।

