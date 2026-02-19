जेमिनी AI में कैसे बना सकते हैं अपना म्यूजिक? गूगल ने पेश किया नया फीचर

गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट जेमिनी में म्यूजिक फीचर जोड़ा है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अब फोटो और वीडियो के साथ-साथ जेमिनी की मदद से म्यूजिक भी आसानी से बना सकते हैं। यह सुविधा 'लिरिया 3' मॉडल पर आधारित है, जिसे गूगल डीपमाइंड ने खास तौर पर तैयार किया है। कंपनी का कहना है कि अब यूजर्स अपने मूड, भावना या आइडिया के हिसाब से कुछ ही सेकंड में ओरिजिनल और यूनिक म्यूजिक ट्रैक तैयार कर सकेंगे।

तरीका कैसे बना सकते हैं अपना म्यूजिक? इस फीचर का इस्तेमाल करना काफी आसान और सीधा है। यूजर को सिर्फ एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखना है या कोई फोटो या वीडियो अपलोड करना है। इसके बाद जेमिनी उसी जानकारी के आधार पर लगभग 30 सेकंड का ओरिजिनल ऑडियो ट्रैक तैयार कर देगा। म्यूजिक के शब्द अलग से देने की जरूरत नहीं होती, सिस्टम खुद ही बोल भी तैयार कर सकता है। यूजर स्टाइल, टेम्पो, मूड और वोकल फील जैसे विकल्प भी अपनी पसंद से चुन सकता है।

उपलब्धता नया फीचर किसके लिए है उपलब्ध? गूगल ने इस फीचर को आज (19 फरवरी) से रोल आउट करना शुरू किया है। शुरुआत में यह डेस्कटॉप पर उपलब्ध कराया जाएगा और आने वाले समय में मोबाइल पर भी इसे शुरू किया जाएगा। यह सुविधा 18 साल से ज्यादा उम्र के यूजर्स के लिए है और हिंदी समेत कुल आठ भाषाओं में उपलब्ध है। गूगल AI प्लस, प्रो और अल्ट्रा प्लान वाले यूजर्स को इसका ज्यादा और तेज उपयोग करने की अतिरिक्त सुविधा भी दी जाएगी।

