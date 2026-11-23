ChatGPT में फोटो अपलोड करने के बाद आप ऐसा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, "मेरी तस्वीर को GTA 6 से प्रेरित वीडियो गेम किरदार में बदलें। मेरा चेहरा, बाल और दाढ़ी पहले जैसे रखें। मुझे सूर्यास्त के समय समुद्र किनारे बसे रंगीन शहर में दिखाएं। पीछे ताड़ के पेड़, रोशनी से सजी इमारतें और लग्जरी नावें हों। तस्वीर में सिनेमैटिक रोशनी, चमकीले रंग और बारीक डिजिटल डिजाइन का इस्तेमाल करें। इसे इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए वर्टिकल आकार में बनाएं।"