बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इंस्टाग्राम पर फोटो कैरोसेल कैसे बनाएं? 

इंस्टाग्राम लगातार अपने प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाने में जुटा है। इसी कड़ी में अब फोटो कैरोसेल पोस्ट में म्यूजिक जोड़ने का नया फीचर लॉन्च किया गया है। इस फीचर से यूजर्स अपनी तस्वीरों को सिर्फ देखने तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उन्हें सुनने और महसूस करने का अनुभव भी देंगे। खास बात यह है कि यह फीचर सिर्फ क्रिएटर्स ही नहीं, बल्कि आम यूजर्स के लिए भी उपलब्ध है, जिससे पोस्ट पहले से ज्यादा आकर्षक बन सकें।

#1 कैरोसेल पोस्ट बनाने की शुरुआत ऐसे करें फोटो कैरोसेल में म्यूजिक जोड़ने के लिए सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप खोलें और अपना अकाउंट लॉग-इन करें। इसके बाद नीचे दिए गए '+' आइकन पर टैप करें और पोस्ट का विकल्प चुनें। अब कम से कम दो फोटो सेलेक्ट करें, जिन्हें आप एक साथ कैरोसेल में डालना चाहते हैं और कहानी दिखाना चाहते हैं। फोटो चुनने के बाद 'नेक्स्ट' पर टैप करें और एडिटिंग स्क्रीन पर पहुंच जाएं, जहां पोस्ट को फाइनल रूप दिया जाता है।

#2 म्यूजिक चुनने और कस्टमाइज करने का तरीका एडिटिंग स्क्रीन पर पहुंचने के बाद आपको 'ऐड म्यूजिक' का विकल्प साफ दिखाई देगा। यहां इंस्टाग्राम की तरफ से सुझाए गए ट्रेंडिंग गानों की एक लिस्ट मिलेगी। आप चाहें तो सर्च ऑप्शन से अपनी पसंद का गाना ढूंढ सकते हैं और मूड के हिसाब से चुन सकते हैं। इसके अलावा, सेव किए गए म्यूजिक को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गाने का पसंदीदा हिस्सा चुनकर उसे कैरोसेल के साथ आराम से सेट किया जा सकता है।

