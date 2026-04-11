विवाह प्रमाण पत्र में गलतियां कैसे सुधारें? जानिए इसका तरीका 

भारतीय विवाह प्रमाणपत्र में गलतियों को सुधारना कभी-कभी मुश्किल लग सकता है, लेकिन कानूनी रिकॉर्ड को सही रखने के लिए यह बहुत जरूरी है। गलती चाहे नाम में हो, तारीख में हो या किसी और जानकारी में इसे तुरंत ठीक करवाना अहम होता है। सही तरीके से सुधार करने के लिए कुछ दस्तावेजों की भी जरूरत होती है। आइये जानते हैं इस सुधार प्रक्रिया को आसानी और तेजी से कैसे पूरा किया जा सकता है।

#1 जरूरी दस्तावेज जुटाएं सुधार की प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इनमें आपका मूल विवाह प्रमाणपत्र, पहचान पत्र (आधार कार्ड या पासपोर्ट) और ऐसे सहायक दस्तावेज शामिल हैं, जो सही जानकारी की पुष्टि करते हों। ये दस्तावेज पहले से तैयार रखने से प्रक्रिया आसान हो जाती है और बेवजह की देरी से बचा जा सकता है। इसके बाद आपको स्थानीय विवाह पंजीयक (रजिस्ट्रार) के दफ्तर जाना होगा। यह आपके विवाह पंजीकरण वाली जगह पर होगा।

#2 आवेदन पत्र जमा करें रजिस्ट्रार के दफ्तर में आपको सुधार के लिए एक आवेदन पत्र भरना होगा। इस फॉर्म में आपको गलती का ब्यौरा और सही जानकारी देनी होगी। सभी जानकारी ठीक से भरें, ताकि आगे कोई और दिक्कत न आए। फॉर्म जमा करने के बाद, आपको अपनी अर्जी की पुष्टि के लिए एक रसीद मिल सकती है। सुधार करवाने के लिए शुल्क लगता है, जो हर राज्य में अलग-अलग होता है। यह नकद, डिमांड ड्राफ्ट या अन्य तरीके से जमा करा सकते हैं।

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