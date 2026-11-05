कंपनी ने इस अपडेट के साथ इमेज बनाने की गति बढ़ाई है

ChatGPT से किसी फोटो को GIF में कैसे बदलें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:25 pm Nov 05, 202612:25 pm

क्या है खबर?

OpenAI ने अपने नए इमेज जनरेशन मॉडल इमेजेस 2.6 के जरिए ChatGPT में GIF बनाने की सुविधा शुरू की है। अब यूजर्स किसी फोटो को अपलोड करके उसे अपनी पसंद के मुताबिक एनिमेशन में बदल सकेंगे। इसके लिए केवल यह बताना होगा कि तस्वीर में किस तरह की हलचल चाहिए। कंपनी ने इस अपडेट के साथ इमेज बनाने की गति बढ़ाई है और यूजर्स को एडिटिंग के ज्यादा विकल्प भी दिए हैं।