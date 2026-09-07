जांच शुरू करने से पहले जरूरी फाइलों का बैकअप जरूर लें

अपने PC की हार्ड-ड्राइव की हेल्थ कैसे चेक करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:24 am Sep 07, 202609:24 am

क्या है खबर?

आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का स्टोरेज ड्राइव कभी भी खराब हो सकती है, इसलिए समय रहते उसकी स्थिति जांचना जरूरी है। हार्ड ड्राइव में क्लिक या घिसने जैसी आवाजें संकेत दे सकती हैं, जबकि SSD में ऐसी चेतावनी नहीं मिलती। फाइल खराब होना, कंप्यूटर धीमा होना, बार-बार रीड-राइट एरर आना या ड्राइव का विंडोज से गायब होना परेशानी के संकेत हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो जांच शुरू करने से पहले जरूरी फाइलों का बैकअप जरूर लें।