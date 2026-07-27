फ्रिज की रबर सील ठीक है या नहीं, एक कागज से मिनटों में करें आसान जांच
क्या है खबर?
फ्रिज की रबर सील समय के साथ ढीली या खराब हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब बिजली का बिल बढ़ने लगता है या फ्रिज ठीक से ठंडा नहीं करता। दरवाजे की सील खराब होने पर ठंडी हवा बाहर निकलने लगती है और फ्रिज को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में एक साधारण कागज की मदद से घर बैठे इसकी आसानी से जांच की जा सकती है।
#1
ऐसे करें आसान पेपर टेस्ट
फ्रिज की सील जांचने के लिए एक साधारण A4 कागज लें और उसका आधा हिस्सा फ्रिज के अंदर तथा आधा हिस्सा बाहर रखें।
अब दरवाजा बंद करके कागज को धीरे-धीरे बाहर खींचने की कोशिश करें। अगर कागज मजबूती से फंसा रहता है तो सील सही है।
वहीं, अगर वह बिना किसी रुकावट के आसानी से बाहर निकल जाए तो समझिए कि सील ठीक से काम नहीं कर रही है और उसकी जांच कराना जरूरी हो सकता है।
#2
सील खराब होने से क्या नुकसान होता है?
अगर फ्रिज की रबर सील सही तरह से बंद नहीं होती तो ठंडी हवा लगातार बाहर निकलती रहती है और गर्म हवा अंदर आने लगती है।
इससे कंप्रेसर ज्यादा देर तक चलता है और बिजली की खपत बढ़ जाती है।
इसके अलावा, फ्रिज में जरूरत से ज्यादा बर्फ जम सकती है, खाने का सामान जल्दी खराब हो सकता है और दरवाजे के आसपास नमी भी दिखाई देने लगती है, जिससे फ्रिज की कार्यक्षमता धीरे-धीरे प्रभावित हो सकती है।
#3
दिक्कत रहे तो बदलें
अगर पेपर टेस्ट में सील कमजोर लगे तो पहले उसे गीले कपड़े से अच्छी तरह साफ करें।
कई बार धूल और गंदगी की वजह से भी रबर ठीक से चिपक नहीं पाती। सफाई के बाद दोबारा पेपर टेस्ट करें। अगर फिर भी कागज आसानी से निकल जाए तो नई रबर सील लगवाना बेहतर रहेगा।
इससे फ्रिज बेहतर तरीके से काम करेगा, बिजली की बचत होगी और उसकी उम्र भी लंबे समय तक बनी रह सकती है।