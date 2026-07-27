फ्रिज की रबर सील ठीक है या नहीं, एक कागज से मिनटों में करें आसान जांच

अगर फ्रिज की रबर सील सही तरह से बंद नहीं होती तो ठंडी हवा लगातार बाहर निकलती रहती है और गर्म हवा अंदर आने लगती है।

इससे कंप्रेसर ज्यादा देर तक चलता है और बिजली की खपत बढ़ जाती है।

इसके अलावा, फ्रिज में जरूरत से ज्यादा बर्फ जम सकती है, खाने का सामान जल्दी खराब हो सकता है और दरवाजे के आसपास नमी भी दिखाई देने लगती है, जिससे फ्रिज की कार्यक्षमता धीरे-धीरे प्रभावित हो सकती है।