यह सुविधा iOS 27 में मिलेगी, इसलिए पहले आईफोन को अपडेट करना जरूरी है

आईफोन में लिक्विड ग्लास का लुक कैसे बदलें? जानिए आसान तरीका

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:55 am Sep 15, 202609:55 am

क्या है खबर?

ऐपल के लिक्विड ग्लास इंटरफेस का चमकदार डिजाइन कुछ लोगों को पसंद आता है, लेकिन कई यूजर्स इसे कम पढ़ने योग्य बताते हैं। कंपनी ने पहले iOS 26.1 में टिंटेड मोड देकर पारदर्शिता घटाने और कंट्रास्ट बढ़ाने का विकल्प दिया था। अब iOS 27 में लिक्विड ग्लास को बदलने के लिए नया स्लाइडर जोड़ा गया है। इससे यूजर्स अपनी पसंद के अनुसार आईफोन की स्क्रीन का लुक और पढ़ने में आसानी तय कर सकेंगे।