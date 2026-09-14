आप AI असिस्टेंट को अपनी पसंद के हिसाब से मजेदार बना सकते हैं

अमेजन एलेक्सा की आवाज और पर्सनैलिटी कैसे बदलें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:54 am Sep 14, 202609:54 am

क्या है खबर?

अमेजन एलेक्सा इस्तेमाल करने वालों के लिए अब आवाज और जवाब देने का अंदाज बदलने के कई विकल्प मिलते हैं। एलेक्सा प्लस या अमेजन प्राइम के एलिजिबल यूजर्स कुछ देशों में आठ अलग-अलग आवाजों और ब्रीफ, चिल, स्वीट, सैसी जैसी पर्सनैलिटी चुन सकते हैं। इससे एलेक्सा का अंदाज बदलता है, लेकिन उसकी सटीकता या काम करने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप AI असिस्टेंट को अपनी पसंद के हिसाब से मजेदार बना सकते हैं।