अमेजन एलेक्सा की आवाज और पर्सनैलिटी कैसे बदलें?
क्या है खबर?
अमेजन एलेक्सा इस्तेमाल करने वालों के लिए अब आवाज और जवाब देने का अंदाज बदलने के कई विकल्प मिलते हैं। एलेक्सा प्लस या अमेजन प्राइम के एलिजिबल यूजर्स कुछ देशों में आठ अलग-अलग आवाजों और ब्रीफ, चिल, स्वीट, सैसी जैसी पर्सनैलिटी चुन सकते हैं। इससे एलेक्सा का अंदाज बदलता है, लेकिन उसकी सटीकता या काम करने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप AI असिस्टेंट को अपनी पसंद के हिसाब से मजेदार बना सकते हैं।
तरीका
आवाज बदलने का तरीका
अमेजन एलेक्सा की आवाज बदलने के लिए सबसे आसान तरीका वॉइस कमांड है।
इसके लिए कहें, "एलेक्सा, अपनी आवाज बदलो।" इसके बाद एलेक्सा आपके डिवाइस पर उपलब्ध आवाजों के विकल्प बताएगी। आप अपनी पसंद की आवाज चुन सकते हैं।
ध्यान रखें कि आवाज की सेटिंग केवल उसी डिवाइस पर लागू होगी, जिस पर आपने बदलाव किया है। अगर घर के दूसरे इको डिवाइस में भी आवाज बदलनी है, तो वहां यही प्रक्रिया दोहरानी होगी।
दूसरा तरीका
ऐप से आवाज और पर्सनैलिटी बदलें
आवाज बदलने के लिए एलेक्सा ऐप खोलें और डिवाइस पर जाएं।
इसके बाद योर डिवाइस, डिवाइस सेटिंग्स और एलेक्सा की आवाज का विकल्प चुनें। पर्सनैलिटी बदलने के लिए डिवाइस सेटिंग्स में एलेक्सा का पर्सनैलिटी स्टाइल खोलें।
यहां ब्रीफ, चिल, स्वीट, सैसी और ओरिजिनल जैसे विकल्प मिलेंगे। ब्रीफ छोटे जवाब देता है, चिल बातचीत वाला अंदाज रखता है, जबकि स्वीट नरम और सैसी मजेदार जवाब देता है। सैसी मोड में वयस्कों वाली चेतावनी भी दिखाई दे सकती है।
अन्य
बच्चों और वेक वर्ड के लिए विकल्प
बच्चों के लिए अमेजन किड्स प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ कुछ डिवाइसों में जानवरों की आवाजें भी मिल सकती हैं।
इसके लिए डिवाइस की भाषा इंग्लिश रखना जरूरी है। पुरानी सेलिब्रिटी आवाजें अब उपलब्ध नहीं हैं। अगर आप एलेक्सा का वेक वर्ड भी बदलना चाहते हैं, तो ऐप में इको डिवाइस की सेटिंग खोलकर वेक वर्ड चुनें।
आवाज और पर्सनैलिटी की तरह वेक वर्ड बदलने से भी डिवाइस का इस्तेमाल थोड़ा अलग महसूस हो सकता है।