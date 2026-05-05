क्लाउड के बिना कैसे लें स्मार्टफोन डाटा का बैकअप? 

आप अपने स्मार्टफोन के डाटा को बिना क्लाउड सेवाओं के भी बैकअप में रख सकते हैं। इसके लिए आपको सही तरीका और टूल्स की आवश्यकता होती है। आप अपने फोटो, कॉन्टैक्ट और जरूरी दस्तावेजों को इंटरनेट पर निर्भर हुए बिना सुरक्षित रख सकते हैं। यहां स्मार्टफोन के डाटा को अपने पास ही सुरक्षित रखने के 5 असरदार तरीके यहां दिए गए हैं। इनमें से आप अपनी जरूरतों और पसंद के हिसाब से कोई भी तरीका चुन सकते हैं।

#1 USB केबल का उपयोग करें अपने स्मार्टफोन को कंप्यूटर से USB केबल के जरिए जोड़ना डाटा का बैकअप लेने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। एक बार कनेक्ट होने के बाद आप अपनी तस्वीरें, वीडियो और डॉक्यूमेंट जैसी फाइल्स को सीधे अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में खुद ही डाल सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती और यह आपको इस बात पर पूरा कंट्रोल देता है कि आप क्या-क्या बैकअप करना चाहते हैं। कंप्यूटर में पर्याप्त स्टोरेज स्पेस होना चाहिए।

#2 एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का उपयोग करें एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव स्मार्टफोन से बहुत ज्यादा डाटा का बैकअप लेने का एक बढ़िया तरीका है। एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को USB या किसी और सही इंटरफेस से जोड़कर आप अपने फोन से फाइल्स को आसानी से ड्राइव में डाल सकते हैं। यह तरीका उन लोगों के लिए खास तौर पर उपयोगी है, जिनके पास ढेर सारे फोटो-वीडियो या बड़ी मीडिया लाइब्रेरी है या जो अपनी जरूरी फाइल्स के कई सारे बैकअप रखना चाहते हैं।

Advertisement

#3 फाइल मैनेजमेंट ऐप्स का उपयोग करें फाइल मैनेजमेंट ऐप्स आपके स्मार्टफोन डाटा को अपने डिवाइस में ही सुरक्षित रखने का एक आसान तरीका देते हैं। ये ऐप्स आपको अलग-अलग स्टोरेज डिवाइस जैसे SD कार्ड या आपके फोन से जुड़े USB ड्राइव के बीच फाइल्स को व्यवस्थित करने और ट्रांसफर करने की सुविधा देते हैं। इन ऐप्स का इस्तेमाल करके आप तय कर सकते हैं कि क्या बैकअप होगा और वह कहां स्टोर होगा, जिससे आपके डाटा को मैनेज करने पर आपका ज्यादा कंट्रोल रहता है।

Advertisement

#4 SD कार्ड में लें बैकअप जिन स्मार्टफोन में SD कार्ड के जरिए स्टोरेज बढ़ाने की सुविधा होती है, उनके लिए यह तरीका डाटा का बैकअप लेने का एक आसान रास्ता है। बस अपने फोन में एक SD कार्ड डालें, फोटो, वीडियो और दूसरी फाइल्स को कार्ड में डालने के लिए फोन की बिल्ट-इन सेटिंग्स या किसी थर्ड-पार्टी ऐप का इस्तेमाल करें। इस तरह, आप अपने फोन में जगह खाली कर सकते हैं और साथ ही अपनी जरूरी जानकारी की एक कॉपी भी रख सकते हैं।