यह समस्या चुनिंदा एंड्रॉयड डिवाइस तक सीमित मानी जा रही है

व्हाट्सऐप के फोटो गैलरी बग से कैसे बचें? इन सेटिंग्स को तुरंत बदलें

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:10 pm Sep 07, 202609:10 pm

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप इस्तेमाल करने वाले कुछ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए सुरक्षा से जुड़ी चिंता सामने आई है। सुरक्षा शोधकर्ता जोस रोड्रिगेज के अनुसार, कुछ फोन में लॉक स्क्रीन के बावजूद निजी तस्वीरों तक पहुंच बनाई जा सकती है। सुरक्षा शोधकर्ता जोस रोड्रिगेज ने इस खामी का पता लगाया है। इसके लिए फोन का भौतिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में होना जरूरी बताया गया है। फिलहाल यह समस्या चुनिंदा एंड्रॉयड डिवाइस तक सीमित मानी जा रही है।