व्हाट्सऐप के फोटो गैलरी बग से कैसे बचें? इन सेटिंग्स को तुरंत बदलें
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप इस्तेमाल करने वाले कुछ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए सुरक्षा से जुड़ी चिंता सामने आई है। सुरक्षा शोधकर्ता जोस रोड्रिगेज के अनुसार, कुछ फोन में लॉक स्क्रीन के बावजूद निजी तस्वीरों तक पहुंच बनाई जा सकती है। सुरक्षा शोधकर्ता जोस रोड्रिगेज ने इस खामी का पता लगाया है। इसके लिए फोन का भौतिक रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में होना जरूरी बताया गया है। फिलहाल यह समस्या चुनिंदा एंड्रॉयड डिवाइस तक सीमित मानी जा रही है।
तस्वीरें
वीडियो कॉल के दौरान ऐसे खुल सकती हैं तस्वीरें
रिपोर्ट के मुताबिक, किसी लॉक फोन पर व्हाट्सऐप वीडियो कॉल आने के दौरान इस खामी का इस्तेमाल किया जा सकता है।
कॉल को लॉक स्क्रीन से स्वीकार करने के बाद इफेक्ट्स वाले विकल्प पर जाने और मेटा AI से जुड़ी सुविधा चुनने की प्रक्रिया बताई गई है। इसके बाद एडिट फोटो विकल्प के जरिए फोन की तस्वीरें दिखाई दे सकती हैं।
इस पूरे तरीके में फोन का PIN, पासवर्ड या फिंगरप्रिंट डालने की जरूरत नहीं पड़ सकती है।
खतरा
किन एंड्रॉयड फोन पर खतरा बताया गया?
अभी तक मिली जानकारी में यह खामी हर एंड्रॉयड फोन को प्रभावित करती हुई नहीं दिखी है।
शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, एंड्रॉयड 16 पर चलने वाले कुछ ओप्पो फोन और एंड्रॉयड 17 वाले गूगल पिक्सल डिवाइस पर इसे देखा गया है। हालांकि, प्रभावित मॉडल की पूरी सूची अभी सामने नहीं आई है।
आईफोन यूजर्स के लिए ऐसी समस्या की जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि iOS पर व्हाट्सऐप कॉल ऐपल के अलग कॉलिंग सिस्टम के जरिए संचालित होती है।
सुरक्षा
फोन सुरक्षित रखने के लिए क्या करें?
व्हाट्सऐप, गूगल या संबंधित फोन कंपनियों ने अभी इस मामले पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
ऐसे में एंड्रॉयड यूजर्स को व्हाट्सऐप की परमिशन और लॉक स्क्रीन से जुड़ी सेटिंग्स जरूर जांचनी चाहिए। लॉक स्क्रीन पर आने वाले व्हाट्सऐप नोटिफिकेशन और वीडियो कॉल की जानकारी सीमित करना भी उपयोगी हो सकता है।
साथ ही फोन और व्हाट्सऐप को नए अपडेट मिलने पर तुरंत अपडेट करें। इससे भविष्य में जारी होने वाले सुरक्षा सुधार मिलने की संभावना रहेगी।