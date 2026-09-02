अलग-अलग अकाउंट जोड़ने के बाद सभी ईमेल एक साथ देखना भी आसान है

जीमेल ऐप में एक से अधिक ईमेल अकाउंट कैसे जोड़ें? जानिए आसान तरीका

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:42 am Sep 02, 202609:42 am

क्या है खबर?

अगर आप पर्सनल और ऑफिस के लिए अलग-अलग ईमेल अकाउंट इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों को एक ही फोन में संभालना आसान है। जीमेल ऐप में गूगल के साथ आउटलुक, आईक्लाउड और याहू जैसे दूसरे ईमेल अकाउंट भी जोड़े जा सकते हैं। इससे बार-बार अलग ऐप या अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। गूगल एंड्रॉयड, आईफोन और आईपैड पर एक साथ पांच अलग-अलग ईमेल एड्रेस जोड़ने और संभालने की सुविधा देता है।