फेसबुक प्रोटेक्ट फीचर को कैसे करें एक्टिवेट? यहां जानिए तरीका
क्या है खबर?
फेसबुक की पैरंट कंपनी मेटा अपने यूजर्स के अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर नए फीचर्स पेश करती रहती है। कंपनी ने कुछ समय पहले फेसबुक प्रोटेक्ट नाम का एक खास सिक्योरिटी फीचर पेश किया है, जिससे अकाउंट सुरक्षा पहले से आसान हो गई है। अब खबर है कि जिन यूजर्स ने यह फीचर एक्टिवेट नहीं किया है, उनके अकाउंट लॉक किए जा रहे हैं। इसके लिए कंपनी ने पहले ईमेल के जरिए भी चेतावनी दी थी।
फीचर
फेसबुक प्रोटेक्ट क्या है और क्यों जरूरी?
फेसबुक प्रोटेक्ट एक एडवांस सिक्योरिटी प्रोग्राम है, जो खास तौर पर हाई-रिस्क या ज्यादा टारगेट होने वाले अकाउंट्स के लिए बनाया गया है। इसके जरिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे जरूरी सिक्योरिटी फीचर्स को आसानी से चालू किया जा सकता है। यह फीचर अकाउंट और पेज को अतिरिक्त सुरक्षा देता है। इसके साथ ही, किसी भी संदिग्ध गतिविधि या हैकिंग की कोशिश पर नजर रखता है, ताकि यूजर का अकाउंट सुरक्षित बना रहे।
तरीका
फेसबुक प्रोटेक्ट ऐसे करें एक्टिवेट?
फेसबुक प्रोटेक्ट चालू करने के लिए सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट खोलें। इसके बाद ऊपर दाईं ओर दिए गए 'ड्रॉपडाउन एरो' पर क्लिक करके 'सेटिंग्स एंड प्राइवेसी' विकल्प में जाकर सेटिंग्स खोलें। अब यहां आपको फेसबुक प्रोटेक्ट का विकल्प मिलेगा, जहां 'गेट स्टार्टेड' पर क्लिक करना होगा। वेलकम स्क्रीन आने पर 'नेक्स्ट' बटन दबाएं और इसके बाद फेसबुक प्रोटेक्ट के फायदे दिखेंगे, जहां फिर से 'नेक्स्ट' पर क्लिक करना होगा।
अन्य
एक्टिवेशन के बाद किन बातों का रखें ध्यान
इसके बाद फैसबुक आपके अकाउंट की सिक्योरिटी स्कैन करेगा और संभावित कमजोरियों की जानकारी देगा। इसमें मजबूत पासवर्ड सेट करना या टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू करने का सुझाव मिल सकता है। अब 'फिक्स नाउ' पर क्लिक कर स्क्रीन पर दिए गए निर्देश पूरे करें और प्रक्रिया पूरी होते ही फैसबुक प्रोटेक्ट एक्टिव हो जाएगा। कंपनी का कहना है कि यह फीचर अकाउंट लॉक होने से बचाता है और लंबे समय तक बेहतर डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करता है।