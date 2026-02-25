कैसे नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूरेनस पर दुर्लभ ऑरोरा किया कैद?

अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूरेनस पर कुछ हैरान करने वाली चमकदार रोशनियों को कैद किया है। ये रोशनियां ऑरोरा यानी ध्रुवीय प्रकाश हैं, जो पृथ्वी पर दिखने वाली नॉर्दर्न लाइट्स जैसी होती हैं। वैज्ञानिक दशकों से इनके बारे में अनुमान लगा रहे थे, लेकिन अब पहली बार इन्हें इतनी साफ और विस्तृत तस्वीरों में देखा गया है। ये ऑरोरा आकार और चमक में बेहद बड़े और शक्तिशाली पाए गए हैं।

तकनीक कैसे किया जेम्स वेब ने कमाल? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस के ठंडे और दूरस्थ वातावरण का अध्ययन करने के लिए इन्फ्रारेड रोशनी का इस्तेमाल किया। यह उन्नत तकनीक मानव आंखों से अदृश्य गर्मी और ऊर्जा के संकेतों को सटीक रूप से पहचानने में सक्षम है। कई अलग-अलग और लंबी अवलोकन सत्रों के दौरान इन ऑरोरा को सावधानी से रिकॉर्ड किया गया। वैज्ञानिकों ने देखा कि ये रोशनियां स्थिर नहीं थीं, बल्कि ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में तेजी से घूमती और लगातार बदलती रहती थीं।

खोज क्या चला इस खोज से पता? शोधकर्ताओं के अनुसार, ये ऑरोरा यूरेनस के अनोखे और जटिल चुंबकीय क्षेत्र तथा वायुमंडलीय गतिविधियों का अहम संकेत देते हैं। पृथ्वी के मुकाबले यूरेनस का मैग्नेटिक फील्ड करीब 60 डिग्री झुका हुआ है और ग्रह के केंद्र से भी काफी हटकर स्थित है। इसी वजह से सूर्य से आने वाले चार्ज्ड कण अनियमित और अलग-अलग दिशा में टकराते हैं। इससे ऑरोरा खास परिस्थितियों और सीमित समय में ही बनते हैं और उनका व्यवहार सामान्य ग्रहों से अलग दिखाई देता है।

