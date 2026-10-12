सत्य नडेला ने इसे अपने सिलिकॉन पर अब तक का सबसे बड़ा दांव बताया है

माइक्रोसॉफ्ट की नई AI चिप माइया 300 दूसरी चिप्स से कैसे है अलग?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:09 pm Oct 12, 202610:09 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एनवीडिया और AMD जैसी कंपनियों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए खुद की तीसरी पीढ़ी की AI चिप माइया 300 लॉन्च की है। कंपनी इसका इस्तेमाल अपनी सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े कामों को संभालने के लिए करेगी। माइक्रोसॉफ्ट की योजना 2027 में इस चिप का इस्तेमाल शुरू करने की है। कंपनी के प्रमुख सत्य नडेला ने इसे अपने सिलिकॉन पर अब तक का सबसे बड़ा दांव बताया है।