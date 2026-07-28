एक्स ने अपना नया एक्स मनी फीचर शुरू कर दिया है

एलन मस्क का एक्स मनी भारत के UPI से कैसे है अलग?

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:01 pm Jul 28, 202612:01 pm

क्या है खबर?

एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपना नया एक्स मनी फीचर शुरू कर दिया है। यह सुविधा अभी केवल अमेरिका में प्रीमियम और प्रीमियम+ सब्सक्राइबर के लिए उपलब्ध कराई गई है। कंपनी का कहना है कि इसके जरिए यूजर्स सीधे एक्स ऐप के अंदर पैसे भेज सकेंगे और बैंकिंग से जुड़ी कई सेवाओं का इस्तेमाल कर पाएंगे। यह कदम एक्स को एक ऑल-इन-वन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।