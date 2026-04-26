AI कैसे थेरपिस्ट के लिए मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल बेहतर बना रहे?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पेशेवर देखभाल के पूरक के रूप में मानसिक स्वास्थ्य सहायता में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। ये नवाचार चिकित्सकों को रोगियों पर अधिक समय देने, संकटों का पूर्वानुमान लगाने, उपचारों को व्यक्तिगत बनाने और पारंपरिक सेवाओं में मौजूद कमियों को दूर करने में सक्षम बनाते हैं। अध्ययन मानव चिकित्सा के सहायक के रूप में इन उपकरणों की प्रभावकारिता की पुष्टि करते हैं। आइए जानते हैं AI टूल मानसिक स्वास्थ्य सहायता में कैसे उपयोगी हैं।

#1 भावनात्मक सहयोग के लिए चैटबॉट वोएवॉट, वायसा और टेस जैसे AI चैटबॉट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी (CBT) पर आधारित उपचार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बॉट मूड ट्रैकिंग और भावनात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए नैचुरल लंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं। वोएवॉट ने अवसाद और चिंता के लक्षणों में उल्लेखनीय कमी दिखाई है और इसके यूजर्स की संतुष्टि दर बहुत अधिक है। वायसा CBT और डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी (DBT) तकनीकों के माध्यम से भावनात्मक लचीलापन विकसित करने में मदद करता है।

#2 थेरेपिस्टों के लिए सेशन विश्लेषण टूल लिस्सन जैसे टूल नैचुरल लंग्वेज प्रोसेसिंग का उपयोग करके थेरेपी सेशंस का विश्लेषण करते हैं, जिससे थेरेपिस्टों को उनके संचार पर प्रतिक्रिया, नोट्स तैयार करने और प्रशिक्षण संसाधन उपलब्ध होने में मदद मिलती है। इससे थेरेपिस्टों को अपने सेशंस की जानकारी प्राप्त करके अपने अभ्यास में सुधार करने में मदद मिलती है। एलोस हेल्थ सेशन विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन सुविधाओं के साथ थेरेपिस्टों को रोगियों के साथ बेहतर ढंग से जुड़ने में मदद कर सकता है।

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#3 डाटा-आधारित पहनने योग्य टूल AI के वास्तविक दुनिया के ऐप्स में अवसाद और चिंता जैसी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में पैटर्न की पहचान करने के लिए पहनने योग्य टूल्स से डाटा का विश्लेषण करना शामिल है। यह संभावित समस्याओं को संकट में बदलने से पहले ही चिह्नित करके सक्रिय रणनीतियों की अनुमति देता है। इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड का उपयोग डाटा के अधिक समग्र विश्लेषण के आधार पर व्यक्तिगत उपचार योजनाएं तैयार करने में भी सहायक होता है।

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