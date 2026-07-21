दीवार से सटाकर रखा है फ्रिज? जानिए कितना गैप रखना है सही
क्या है खबर?
अगर आपने भी जगह बचाने के लिए फ्रिज को दीवार से बिल्कुल सटाकर रखा है, तो यह आदत बदलने की जरूरत है। ऐसा करने से फ्रिज को सही तरीके से काम करने में परेशानी हो सकती है। फ्रिज के पीछे और किनारों में थोड़ी खाली जगह होना जरूरी है। इससे मशीन बेहतर तरीके से ठंडी रहती है, बिजली की बचत होती है और फ्रिज लंबे समय तक अच्छी तरह काम करता है।
#1
फ्रिज के पीछे इतना गैप जरूर छोड़ें
फ्रिज के पीछे कम से कम चार से छह इंच और दोनों किनारों पर भी कुछ इंच की खाली जगह छोड़नी चाहिए।
इससे कंडेंसर कॉइल से निकलने वाली गर्म हवा आसानी से बाहर निकल जाती है। अगर फ्रिज दीवार से सटा रहेगा, तो गर्मी बाहर नहीं निकल पाएगी।
ऐसे में कंप्रेसर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बिजली की खपत भी बढ़ सकती है, जिसका असर हर महीने आने वाले बिजली बिल पर भी पड़ेगा।
#2
कम गैप से कंप्रेसर पर बढ़ता है दबाव
जब गर्म हवा बाहर नहीं निकलती, तो कंप्रेसर लंबे समय तक लगातार चलता रहता है।
इससे फ्रिज की ठंडक कम हो सकती है और मशीन के खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है। लंबे समय तक ऐसा होने पर कंप्रेसर को नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी मरम्मत काफी महंगी पड़ सकती है।
इसलिए सही एयरफ्लो बनाए रखना फ्रिज की अच्छी सेहत के लिए जरूरी माना जाता है, और इससे मशीन लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करती रहती है।
#3
इन छोटी बातों का भी रखें ध्यान
फ्रिज के पीछे या किनारों में बॉक्स, टोकरी या अन्य सामान रखने से बचें, क्योंकि इससे हवा का रास्ता रुक जाता है।
समय-समय पर कंडेंसर कॉइल की सफाई भी करते रहें, ताकि धूल जमा न हो। इसके अलावा फ्रिज को सीधी धूप, गैस चूल्हे या ओवन जैसी गर्मी देने वाली जगहों से दूर रखें।
इससे फ्रिज बेहतर तरीके से काम करेगा और उसकी उम्र भी बढ़ेगी, साथ ही ठंडक बनाए रखने में भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।