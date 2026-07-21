दीवार से सटाकर रखा है फ्रिज? जानिए कितना गैप रखना है सही

जब गर्म हवा बाहर नहीं निकलती, तो कंप्रेसर लंबे समय तक लगातार चलता रहता है।

इससे फ्रिज की ठंडक कम हो सकती है और मशीन के खराब होने का खतरा भी बढ़ जाता है। लंबे समय तक ऐसा होने पर कंप्रेसर को नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी मरम्मत काफी महंगी पड़ सकती है।

इसलिए सही एयरफ्लो बनाए रखना फ्रिज की अच्छी सेहत के लिए जरूरी माना जाता है, और इससे मशीन लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करती रहती है।