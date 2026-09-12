इसमें काफी जानकारी छिपी हो सकती है

QR कोड में इतनी सारी जानकारी इतने छोटे स्क्वायर में कैसे आ जाती है?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:13 am Sep 12, 202608:13 am

क्या है खबर?

QR कोड दुकानों, पेमेंट, टिकट और वेबसाइट खोलने जैसे कई कामों में इस्तेमाल होता है। देखने में यह सिर्फ छोटे-छोटे काले और सफेद चौकोरों से बना एक छोटा बॉक्स लगता है, लेकिन इसमें काफी जानकारी छिपी हो सकती है। सवाल यह है कि इतनी छोटी जगह में आखिर इतनी जानकारी कैसे आ जाती है? इसका जवाब QR कोड के खास डिजाइन और डाटा को छोटे-छोटे हिस्सों में बदलने के तरीके में छिपा है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।