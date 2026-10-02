इनकी सटीकता माहौल और बोलने के तरीके पर निर्भर करती है

ट्रांसलेशन ईयरबड्स असल में कैसे करते हैं काम?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:22 am Oct 02, 202609:22 am

क्या है खबर?

भाषा की परेशानी जल्द ही बातचीत में रुकावट नहीं रहेगी। ट्रांसलेशन ईयरबड्स की मदद से लोग दूसरी भाषा बोलने वाले व्यक्ति की बात अपनी भाषा में सुन सकते हैं। ये ईयरबड्स आवाज को पकड़कर उसे समझते हैं और फिर दूसरी भाषा में बदलकर सुनाते हैं। कुछ डिवाइस फोन या इंटरनेट की मदद लेते हैं, जबकि कुछ बिना इंटरनेट भी अनुवाद कर सकते हैं। हालांकि, इनकी सटीकता माहौल और बोलने के तरीके पर निर्भर करती है।