नासा की इस खास स्प्रिंग में छिपा है राज

ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर कैसे चलते हैं रोवर? नासा की इस खास स्प्रिंग में छिपा है राज

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:58 pm Aug 03, 202607:58 pm

क्या है खबर?

नासा के मंगल मिशनों को सफल बनाने में एक खास तरह की स्प्रिंग का बड़ा योगदान रहा है। ब्रिटेन की जॉन इवांस संस कंपनी ने नासा के क्यूरियोसिटी और पर्सिवियरेंस रोवर के लिए इस कॉन्सटेंट फोर्स स्प्रिंग का निर्माण किया था। ये दोनों रोवर कई वर्षों से मंगल ग्रह की चट्टानों, ऊबड़-खाबड़ रास्तों और कठिन सतह पर लगातार सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। ऐसे में इस स्प्रिंग को इन दोनों मिशनों की सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।