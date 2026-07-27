व्हाट्सऐप की फोटो और वीडियो को गैलरी में सेव होने से कैसे रोकें?
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स के कारण चैट और ग्रुप में आने वाली फोटो, वीडियो और दूसरे मीडिया अपने आप फोन की गैलरी में सेव होने लगते हैं। इससे स्टोरेज जल्दी भर सकता है और गैलरी अव्यवस्थित दिखने लगती है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर इस सुविधा को बंद किया जा सकता है और अपनी प्राइवेसी भी बेहतर रखी जा सकती है, साथ ही फोन हमेशा व्यवस्थित बना रहता है।
#1
सबसे पहले बदलें ऑटो डाउनलोड सेटिंग
इसके लिए सबसे पहले व्हाट्सऐप खोलें और ऊपर दाईं ओर दिए गए 'तीन डॉट्स' पर टैप करके 'सेटिंग्स' में जाएं।
इसके बाद 'स्टोरेज और डाटा' विकल्प खोलें। यहां 'मीडिया ऑटो डाउनलोड' का विकल्प मिलेगा। इसमें फोटो, वीडियो, ऑडियो और दस्तावेज कब डाउनलोड हों, यह अपनी जरूरत के अनुसार तय किया जा सकता है।
चाहें तो ऑटो डाउनलोड को पूरी तरह बंद भी किया जा सकता है, जिससे अनचाही फाइलें अपने आप सेव नहीं होंगी।
#2
गैलरी में मीडिया दिखना भी कर सकते हैं बंद`
अगर आप चाहते हैं कि किसी खास चैट या ग्रुप की फोटो और वीडियो गैलरी में दिखाई न दें, तो उस चैट को खोलें।
इसके बाद ऊपर नाम पर टैप करें और 'मीडिया विजिबिलिटी' विकल्प चुनें। यहां इसे बंद कर दें।
ऐसा करने के बाद उस चैट का नया मीडिया फोन की गैलरी में अपने आप दिखाई नहीं देगा और गैलरी साफ-सुथरी बनी रहेगी, जिससे स्टोरेज भी लंबे समय तक खाली रहेगा।
#3
हर जरूरी चैट पर करें यही सेटिंग
अगर कई चैट या ग्रुप के लिए भी यही सुविधा चाहिए, तो हर चैट में जाकर यही प्रक्रिया दोहरानी होगी।
सभी जरूरी बदलाव करने के बाद एक बार अपनी फोन गैलरी खोलकर जांच लें कि नया मीडिया अपने आप सेव हो रहा है या नहीं।
इस आसान तरीके से फोन का स्टोरेज बचाया जा सकता है, गैलरी व्यवस्थित रहती है और निजी तस्वीरों पर भी बेहतर नियंत्रण लंबे समय तक आसानी से बना रहता है।