इससे स्टोरेज जल्दी भर सकता है

व्हाट्सऐप की फोटो और वीडियो को गैलरी में सेव होने से कैसे रोकें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:53 am Jul 27, 202609:53 am

क्या है खबर?

व्हाट्सऐप का इस्तेमाल करोड़ों लोग रोजाना करते हैं। इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स के कारण चैट और ग्रुप में आने वाली फोटो, वीडियो और दूसरे मीडिया अपने आप फोन की गैलरी में सेव होने लगते हैं। इससे स्टोरेज जल्दी भर सकता है और गैलरी अव्यवस्थित दिखने लगती है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर इस सुविधा को बंद किया जा सकता है और अपनी प्राइवेसी भी बेहतर रखी जा सकती है, साथ ही फोन हमेशा व्यवस्थित बना रहता है।