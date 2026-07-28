यह सुविधा सभी देशों, सभी अकाउंट और सभी डिवाइस पर उपलब्ध नहीं है

गूगल अकाउंट के लिए सेल्फी वीडियो कैसे सेट करें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:49 am Jul 28, 202609:49 am

क्या है खबर?

गूगल ने यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया सेल्फी वीडियो साइन-इन और अकाउंट रिकवरी फीचर पेश किया है। इसकी मदद से पासवर्ड भूलने या अकाउंट का एक्सेस खोने पर पहचान की पुष्टि करना आसान होगा। कंपनी का कहना है कि यह फीचर यह सुनिश्चित करता है कि अकाउंट का इस्तेमाल कोई असली व्यक्ति ही कर रहा है। फिलहाल यह सुविधा सभी देशों, सभी अकाउंट और सभी डिवाइस पर उपलब्ध नहीं है।