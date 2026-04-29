कैसे सिम स्वैप स्कैम से मिनटों में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट?
क्या है खबर?
आजकल साइबर ठगी के नए तरीके तेजी से सामने आ रहे हैं, जिनमें सिम स्वैप स्कैम काफी खतरनाक बनता जा रहा है। इस स्कैम में अचानक फोन का नेटवर्क चला जाता है और यूजर इसे सामान्य समस्या समझ लेता है। इसी दौरान जालसाज आपके मोबाइल नंबर पर कब्जा कर लेते हैं और बैंक से जुड़े OTP हासिल कर लेते हैं। कई मामलों में लोगों को तब तक पता नहीं चलता जब तक उनके अकाउंट से पैसे निकल नहीं जाते।
ठगी
ऐसे काम करता है सिम स्वैप का पूरा खेल
इस ठगी में अपराधी टेलीकॉम कंपनी को धोखा देकर आपके नंबर का नया सिम जारी करवा लेते हैं। जैसे ही नया सिम एक्टिव होता है, आपका पुराना सिम बंद हो जाता है। इसके बाद आपके सभी कॉल और मैसेज ठगों के पास पहुंचने लगते हैं। बैंक OTP, अलर्ट और लॉगिन कोड सीधे उनके मोबाइल पर आते हैं, जिससे वे आसानी से आपके अकाउंट में घुसकर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
पहचान
मोबाइल नंबर बना डिजिटल पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा
आज के समय में मोबाइल नंबर बैंक, UPI, ईमेल और सोशल मीडिया से जुड़ा होता है। ऐसे में नंबर पर कंट्रोल मिलते ही जालसाज कई अकाउंट्स तक पहुंच बना लेते हैं। भारत में ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट बढ़ने के साथ ऐसे मामलों में भी तेजी आई है। कई घटनाओं में मिनटों के अंदर लाखों रुपये निकाल लिए गए हैं, जिससे यह स्कैम लोगों के लिए बड़ी चिंता बन गया है।
सुरक्षा
कैसे रहें सुरक्षित?
अगर अचानक आपके फोन का नेटवर्क चला जाए, तो इसे नजरअंदाज न करें। तुरंत अपने टेलीकॉम ऑपरेटर और बैंक से संपर्क करें। अपने सिम को ब्लॉक करवाएं और बैंक अकाउंट की सुरक्षा जांच करें। कभी भी अपनी निजी जानकारी अनजान लोगों के साथ साझा न करें। साथ ही, किसी भी संदिग्ध कॉल या मैसेज से सावधान रहें, ताकि इस तरह की ठगी से बचा जा सके और नुकसान से बचाव हो सके।