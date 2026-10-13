स्पेससूट पर जमा हो सकता है बिजली का आवेश

चांद पर स्पेस वॉक कर रहे यात्री से अंतरिक्ष यान को कैसे हो सकता है खतरा?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:58 pm Oct 13, 202606:58 pm

क्या है खबर?

चांद पर स्पेस वॉक करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों से उनके अंतरिक्ष यान को भी खतरा हो सकता है। यह खतरा किसी टक्कर या तकनीकी खराबी से नहीं, बल्कि स्थिर विद्युत आवेश से जुड़ा है। नासा ने इस समस्या से बचने के लिए लगभग 1.50 करोड़ रुपये की इनामी प्रतियोगिता शुरू की है। एजेंसी ऐसे उपाय तलाश रही है, जिनसे अंतरिक्ष यात्री और उनके स्पेससूट पर जमा बिजली को यान के पास पहुंचने से पहले सुरक्षित तरीके से हटाया जा सके।