AI टूल्स कैसे वन्यजीव संरक्षण में कर रहे हैं बड़ा बदलाव?

आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वन्यजीवों को बचाने के काम में तेजी से मदद कर रहा है। यह तकनीक जानवरों की पहचान करने, खतरों का पता लगाने और निगरानी को बेहतर बनाने में काम आ रही है। इससे वैज्ञानिक बड़े डाटा को आसानी से समझ पा रहे हैं। साल 2026 में कई नए AI टूल सामने आए हैं, जो जंगलों और जीवों की सुरक्षा को पहले से ज्यादा मजबूत और असरदार बना रहे हैं।

#1 स्पीशीजनेट से प्रजातियों की आसान पहचान गूगल का स्पीशीजनेट एक खास AI टूल है, जो कैमरा ट्रैप से ली गई तस्वीरों में जानवरों की पहचान करता है। यह करीब 2,500 प्रजातियों को पहचान सकता है। पहले वैज्ञानिकों को हर तस्वीर अलग-अलग देखनी पड़ती थी, जिसमें काफी समय लगता था। अब यह काम तेजी से हो जाता है। तंजानिया और अमेरिका जैसे इलाकों में इसका इस्तेमाल जानवरों की संख्या और गतिविधियों को समझने में किया जा रहा है।

#2 वाइल्डट्रैक AI से फील्ड रिसर्च आसान वाइल्डट्रैक AI एक मोबाइल आधारित टूल है, जो जानवरों के पैरों के निशान और तस्वीरों से उनकी पहचान करता है। यह 95 प्रतिशत से ज्यादा सटीक परिणाम देता है, यहां तक कि कम रोशनी में भी सही काम करता है। यह वनकर्मियों के ऐप से जुड़कर डाटा को क्लाउड में सुरक्षित रखता है। इससे दूर-दराज के इलाकों में काम करने वाले रिसर्चर्स को काफी मदद मिलती है।

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#3 अर्थरेंजर AI से रियल-टाइम निगरानी अर्थरेंजर AI एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो GPS, ड्रोन और सेंसर से मिले डाटा को एक साथ जोड़ता है। यह रियल-टाइम में जानकारी दिखाता है, जिससे वनकर्मी तुरंत फैसले ले सकते हैं। यह टूल शिकारियों के खतरे का अंदाजा लगाता है और जानवरों के रास्तों को ट्रैक करता है। खास बात यह है कि यह बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है, जिससे जंगलों में इसका उपयोग आसान हो जाता है।

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#4 वाइल्डआई AI से दुर्लभ प्रजातियों पर नजर वाइल्डआई AI कंप्यूटर विजन तकनीक का इस्तेमाल करके तस्वीरों और वीडियो में दुर्लभ जानवरों की पहचान बहुत ही आसानी से कर लेता है। यह असामान्य गतिविधियों पर तुरंत अलर्ट भी देता है, जिससे समय रहते कार्रवाई की जा सके। यह ऑफलाइन भी डेटा प्रोसेस कर सकता है और मैपिंग टूल्स के साथ जुड़कर काम करता है। इससे जंगलों में हो रहे बदलावों को समझना और उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाता है।