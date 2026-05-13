AI टूल्स शहरी नियोजन में कैसे ला रहे हैं बदलाव?

दुनियाभर में बढ़ती आबादी और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों के बीच अब शहरों की योजना बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ये स्मार्ट उपकरण बड़े डाटा का विश्लेषण आसान बनाते हैं और योजनाकारों को बेहतर फैसले लेने में मदद करते हैं। AI की मदद से पर्यावरण पर असर का अनुमान लगाया जा रहा है और लोगों की भागीदारी भी बढ़ रही है। इससे टिकाऊ और सुरक्षित शहर बनाने के काम को नई दिशा मिल रही है।

#1 AI से पर्यावरण पर पड़ने वाले असर का अनुमान लगाना जियो AI और सिटीइंजन जैसे AI उपकरण शहरों की योजना शुरू होने से पहले ही संभावित पर्यावरणीय खतरों का पता लगाने में मदद कर रहे हैं। ये सैटेलाइट तस्वीरों और मौसम से जुड़े डाटा का विश्लेषण करते हैं। इससे बाढ़, अत्यधिक गर्मी वाले इलाके और दूसरे जोखिम पहले ही सामने आ जाते हैं। योजनाकार इन जानकारियों के आधार पर ऐसे डिजाइन तैयार कर सकते हैं, जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएं। इससे टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद मिल रही है।

#2 सामुदायिक भागीदारी को बेहतर बनाना अर्बनिस्ट AI जैसे जेनेरेटिव AI उपकरण शहरों के डिजाइन को तस्वीरों और विजुअल रूप में तुरंत दिखाने की सुविधा देते हैं। इससे आम लोग भी नई योजनाओं को आसानी से समझ पाते हैं। निवासी यह देख सकते हैं कि किसी बदलाव का उनके इलाके पर क्या असर पड़ेगा। इससे योजनाकारों और लोगों के बीच बेहतर बातचीत हो रही है। इससे पर्यावरण और विकास से जुड़े फैसलों में लोगों की भागीदारी और भरोसा दोनों बढ़ रहे हैं।

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#3 डाटा-आधारित भागीदारी रणनीतियाँ गोवोकल जैसे AI प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया और सर्वे से मिले डाटा का विश्लेषण कर यह समझने में मदद करते हैं कि लोग किन पर्यावरणीय मुद्दों को सबसे अहम मानते हैं। इससे योजनाएं सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि लोगों की असली जरूरतों के आधार पर तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा, AI चैटबॉट दिन-रात लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। इससे किसी परियोजना या नई योजना से जुड़ी जानकारी लोगों तक तेजी और आसानी से पहुंच रही है।

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