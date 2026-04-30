AI टूल्स HR के काम में कैसे ला रहे हैं बड़ा बदलाव?

अब HR विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कंपनियां इन टूल्स की मदद से कर्मचारियों को मैनेज करने और काम आसान बनाने में सफल हो रही हैं। AI रोजमर्रा के काम खुद कर देता है और सही फैसले लेने में मदद करता है। इससे HR टीम का समय बचता है और वे प्रशासनिक काम छोड़कर कंपनी के लिए जरूरी रणनीतिक कामों पर ज्यादा ध्यान दे पा रहे हैं।

#1 पर्सोनियो से सभी काम एक जगह पर्सोनियो एक ऐसा AI प्लेटफॉर्म है जो कर्मचारियों से जुड़े सभी काम एक ही जगह पर संभालता है। इसमें सैलरी, फायदे और वर्कफोर्स प्लानिंग जैसी चीजें शामिल होती हैं। यह डेटा का विश्लेषण करके जरूरी कामों को प्राथमिकता देता है। कई सिस्टम को जोड़कर यह काम को आसान बनाता है और एचआर टीम को बेहतर फैसले लेने में मदद करता है, जिससे काम की गति और गुणवत्ता दोनों सुधरती हैं।

#2 एफी से फीडबैक हुआ आसान एफी टूल कर्मचारियों के प्रदर्शन को समझने और फीडबैक देने की प्रक्रिया को आसान बनाता है। यह 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम को ऑटोमैटिक करता है और जरूरी जानकारी को संक्षेप में दिखाता है। इससे मैनेजर आसानी से कर्मचारियों की ताकत और कमजोरियां समझ पाते हैं। रियल टाइम अपडेट से विकास के मौके जल्दी मिलते हैं और कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता रहता है, जिससे कंपनी को फायदा मिलता है।

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#3 माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट से स्मार्ट मैनेजमेंट माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट HR टीम को कर्मचारियों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करता है। यह भविष्य की जरूरतों का अनुमान लगाता है और भर्ती की सही योजना बनाने में सहायक होता है। इसके साथ ही, यह कर्मचारियों की उत्पादकता और काम के दबाव को भी समझता है। यह रिपोर्ट और जॉब विवरण तैयार करने में मदद करता है, जिससे समय बचता है और काम ज्यादा तेजी और आसानी से पूरा होता है।

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#4 लैटिस से प्रदर्शन में सुधार लैटिस टूल कर्मचारियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह डाटा के आधार पर फीडबैक देता है और कमजोर क्षेत्रों की पहचान करता है। इससे कर्मचारियों को सुधार करने का मौका मिलता है और उनका विकास कंपनी के लक्ष्यों के अनुसार होता है। यह टूल कंपनियों को मजबूत और बेहतर काम करने वाली टीम बनाने में मदद करता है, जिससे काम की गुणवत्ता और परिणाम दोनों बेहतर होते हैं।