फिशिंग अब भी सबसे बड़ा साइबर खतरा बना हुआ है

AI के कारण कैसे बढ रहा है साइबर अपराध का खतरा?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:35 pm Aug 03, 202608:35 pm

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक आने के बाद, जहां बहुत से काम लोगों के लिए आसान हो गए हैं। वहीं, इसका एक खतरनाक पहलू भी अब सामने आने लगा है। जे. पी. मॉर्गन एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, AI के कारण साइबर अपराध का खतरा काफी अधिक बढ़ गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई तकनीक का गलत इस्तेमाल करके हैकर पहले से ज्यादा तेजी से लोगों और कंपनियों को निशाना बना रहे हैं।