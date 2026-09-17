हीरो फिनकॉर्प से 12.84 करोड़ की साइबर ठगी

हीरो फिनकॉर्प से 12.84 करोड़ की साइबर ठगी, बैंक मैनेजर समेत 5 गिरफ्तार

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:57 am Sep 17, 202611:57 am

क्या है खबर?

दिल्ली पुलिस ने हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड से जुड़े कथित 12.84 करोड़ रुपये के साइबर ठगी मामले में एक बैंक रिलेशनशिप मैनेजर समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, कंपनी के खाते से बिना अनुमति 317 डिजिटल ट्रांजैक्शन किए गए थे। यह रकम 34 अलग-अलग बैंक खातों में भेजी गई। स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने जांच के बाद आरोपियों को पकड़ा है। मामले में ठगी की 1.7 करोड़ रुपये की रकम रोकी गई है।