HCL टेक ने बेंगलुरु में शुरू की एडवांस्ड सेमीकंडक्टर लैब, जानिए क्या है इसमें खास

इस लैब में टेराडाइन, एडवांटेस्ट, कीसाइट, टेक्ट्रोनिक्स और थर्मो फिशर साइंटिफिक के उपकरण लगे हैं और यह रिसर्च और डेवलपमेंट, प्री-प्रोडक्शन और प्रोडक्शन क्वालिफिकेशन में मदद करेगी।

कंपनी ने कहा कि इसका मकसद काम तेजी से पूरा करना, गुणवत्ता बेहतर बनाना और जटिलता को कम करना है।

यह सुविधा इलेक्ट्रिकल वैलिडेशन, ऑटोमेटेड टेस्टिंग, क्वालिफिकेशन और फेलियर एनालिसिस को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाएगी।

इसका मकसद डिजाइन स्पेसिफिकेशन से लेकर तैयार सेमीकंडक्टर पार्ट्स तक की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाना है।