चीन से जुड़े हैकरों ने AI की मदद से सैकड़ों कंपनियों पर किया साइबर हमला

इस अभियान में रक्षा, ऊर्जा, बैंकिंग, सरकारी संस्थानों, मीडिया और तकनीक समेत कई क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है।

विशेषज्ञों ने कनेक्टवाइज की क्लाउड बैकअप सेवा इस्तेमाल करने वाली कंपनियों से संबंधित कनेक्शन बंद रखने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने को कहा है।

IT टीमों को माइक्रोसॉफ्ट 365 के लॉगिन रिकॉर्ड की जांच करनी चाहिए और किसी अनजान अकाउंट या संदिग्ध गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। प्रभावित ऐप को हटाने के बजाय निष्क्रिय रखकर जांच करना भी जरूरी है।