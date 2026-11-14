माइक्रोसॉफ्ट ने फिशिंग ईमेल अभियान की चेतावनी दी है

माइक्रोसॉफ्ट के आउटेज का फायदा उठाकर हैकर्स फेज रहे फिशिंग ईमेल, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट में आउटेज की समस्या झेलने के बाद अब एक और नई समस्या सामने आ गई है। कंपनी ने यूजर्स को हैकर्स द्वारा चलाए जा रहे एक फिशिंग कैंपेन के बारे में चेतावनी दी है। इसमें हैकर्स हाल ही में हुए माइक्रोसॉफ्ट 365 आउटेज का फायदा उठाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं और उन्हें हानिकारक लिंक पर क्लिक करने के लिए उकसा रहे हैं। दिग्गज टेक ने इस तरह के लिंक पर क्लिक नहीं करने की सलाह दी है।