स्पेस-X और टेस्ला में ग्रोक 4.5 की बीटा टेस्टिंग

स्पेस-X और टेस्ला में शुरू हुई ग्रोक 4.5 की बीटा टेस्टिंग, क्या है इसकी खासियत?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:20 am Jun 29, 202610:20 am

क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी xAI ने अपने नए AI मॉडल ग्रोक 4.5 की प्राइवेट बीटा टेस्टिंग स्पेस-X और टेस्ला में शुरू कर दी है। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने बताया कि यह मॉडल 1.5 लाख करोड़ पैरामीटर वाले V9 फाउंडेशन मॉडल पर तैयार किया गया है। शुरुआती परीक्षण में इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर देखने को मिली है। फिलहाल इसे केवल सीमित स्तर पर टेस्ट किया जा रहा है और आम यूजर्स के लिए अभी उपलब्ध नहीं कराया गया है।