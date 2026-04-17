सरकार ने समान AI नीति बनाने के लिए समूह का गठन किया है

सरकार ने AI शासन और आर्थिक समूह का किया गठन, जानिए क्या है उद्देश्य

क्या है खबर?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) शासन और आर्थिक समूह (AIGEG) का गठन किया है। यह केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी निकाय है, जिसका उद्देश्य AI शासन के प्रति भारत के दृष्टिकोण को आकार देना है। इस समूह को नीति समन्वय, मंत्रालयों के समन्वय और AI को अपनाने के व्यापक आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए केंद्रीय तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया है।