व्हाट्सऐप के बाद केंद्र सरकार ने यूजरनेम फीचर को लेकर टेलीग्राम और सिग्नल को भेजा नोटिस

चिंता

सरकार को किस बात की है चिंता?

सरकार का मानना है कि मोबाइल नंबर की जगह केवल यूजरनेम से बातचीत करने की सुविधा मिलने पर साइबर ठगों के लिए लोगों तक पहुंचना आसान हो सकता है। इससे फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी पहचान और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे मामलों में बढ़ोतरी की आशंका है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में अपराधियों की पहचान करना भी पहले की तुलना में ज्यादा मुश्किल हो सकता है, इसलिए इस फीचर की विस्तार से जांच की जा रही है।