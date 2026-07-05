सरकार ने मेटा से 7 दिनों में जवाब मांगा है

सरकार ने मेटा को दिया बच्चों के यौन शोषण कंटेंट वाले विज्ञापन रोकने का आदेश

क्या है खबर?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने मेटा को इंस्टाग्राम पर ऐसे विज्ञापनों को लेकर एक नोटिस जारी किया है, जिनमें बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को बढ़ावा दिया जा रहा था। सरकारी अधिकारी ने बताया कि नोटिस में सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसे सभी विज्ञापनों और कंटेंट को बंद करने का आदेश दिया, जो बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े मटीरियल (CSEAM) को बढ़ावा देते हैं या उन तक पहुंचने में मदद करते हैं।