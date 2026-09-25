AI के लिए 20,000 करोड़ रुपये का फंड

AI को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का फंड बना सकती है सरकार

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:31 pm Sep 25, 202606:31 pm

क्या है खबर?

भारत सरकार देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए 15,000 से 20,000 करोड़ रुपये का नया फंड बनाने पर विचार कर रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस फंड का मकसद AI कंपनियों को पैसा देना और बड़े AI मॉडल बनाने के लिए जरूरी कंप्यूटिंग सुविधा तैयार करना है। प्रस्तावित नेशनल फ्रंटियर AI एंड कंप्यूट फंड के तहत AI कंपनियों और तकनीकी ढांचे को लंबे समय के लिए पैसा देने की योजना है।