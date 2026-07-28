साइबर ठगी रोकने के लिए सरकार ने बनाया नया डिजिटल प्लेटफॉर्म

साइबर ठगी रोकने के लिए सरकार ने बनाया नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, कैसे करेगा यह काम?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:00 pm Jul 28, 202606:00 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते साइबर ठगी के मामलों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने RBI के साथ मिलकर इंडिया डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन (IDPIC) बनाया है। यह नया प्लेटफॉर्म बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ तुरंत जानकारी साझा करेगा, ताकि साइबर ठगी के मामलों को समय रहते रोका जा सके और लोगों के पैसे सुरक्षित रह सकें तथा डिजिटल लेनदेन पर भरोसा भी बढ़े।