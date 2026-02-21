सरकार ने डिप्थीरिया और टेटनस के लिए लॉन्च किया स्वदेशी टीका, जानिए कब होगा वितरित

बयान

क्या है सरकार का लक्ष्य?

जेपी नड्डा जोर दिया कि यह कदम राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने स्वास्थ्य और दवा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं। उन्होंने भारत को विश्व का औषधालय और वैश्विक स्तर पर शीर्ष टीका निर्माताओं में से एक के रूप में इसकी स्थिति पर प्रकाश डाला।