सरकार साइबर हमलों से निपटने के लिए नया प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है

सरकार ने साइबर हमलों से निपटने के लिए नए प्लेटफॉर्म पर कर रही काम

क्या है खबर?

केंद्र सरकार एक ऐसा साइबर खुफिया आर्किटेक्चर विकसित करने की योजना बना रही है, जो उसके विशाल डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में खतरों का पता लगाने के साथ उनका विश्लेषण कर प्रतिक्रिया देने का प्रयास करेगा। यह राज्य-प्रायोजित खतरों से निपटने में भी मदद करेगा। योजना का मुख्य हिस्सा एक पेटबाइट-स्केल लॉग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, जो सरकारी डिजिटल सिस्टम्स में उत्पन्न डाटा की विशाल मात्रा को एकत्रित और संसाधित करेगा। सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है।