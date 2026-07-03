BAT-BMS और अन्य ऐप्स पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध

ई-रिक्शा बंद करने वाले BAT-BMS और अन्य ऐप्स पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:52 pm Jul 03, 202612:52 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने BAT BMS और इपोच ली-आयन नाम के दो मोबाइल ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। इन ऐप्स के जरिए दिल्ली में कई ई-रिक्शा को दूर से बंद किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। सरकार का कहना है कि इनका गलत इस्तेमाल लोगों को परेशानी में डाल रहा था। इसी वजह से इन ऐप्स को हटाने का फैसला लिया गया, ताकि ऐसे मामलों पर रोक लगाई जा सके।