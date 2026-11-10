गूगल ने AMD के साथ मिलकर पेश किए नए AI चिप्स, एनवीडिया को मिलेगी टक्कर
क्या है खबर?
गूगल ने चिप निर्माता AMD के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए नए खास प्रोसेसर पेश किए हैं। कंपनी ने अपने टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (TPU) के 2 नए वेरिएंट तैयार किए हैं, जिन्हें अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकेगा। गूगल का यह कदम AI चिप बाजार में एनवीडिया के दबदबे को चुनौती देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कंपनी अब नए चिप बाजार में उतारने की रफ्तार भी बढ़ा रही है।
खासियत
TPU 8tx में डाटा की सुरक्षा पर खास ध्यान
गूगल का नया TPU 8tx सरकारी विभागों और ऐसे कारोबारों के लिए तैयार किया गया है, जिन्हें अपने डाटा की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है।
इसके लिए कंपनी ने AMD के प्रोसेसर और अपनी तकनीक को एक साथ इस्तेमाल किया है। इससे चिप पर काम करते समय संवेदनशील जानकारी और AI मॉडल को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
आने वाले समय में AI चिप बाजार में अलग-अलग कामों के लिए विशेष प्रोसेसर की मांग बढ़ सकती है।
मैक्स
TPU 8i मैक्स से मुश्किल AI काम होंगे आसान
गूगल ने दूसरा प्रोसेसर TPU 8i मैक्स पेश किया है, जिसे भारी और जटिल AI कामों के लिए बनाया गया है।
इसमें 2 TPU चिप को एक यूनिट में जोड़ा गया है, जिससे इसकी मेमोरी और गणना करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह एक साथ बड़ी मात्रा में जानकारी को संसाधित कर सकता है।
कंपनी के मुताबिक, इसका इस्तेमाल कोडिंग, गणित से जुड़े कठिन सवालों और नई दवाओं की खोज जैसे कामों में किया जा सकेगा।
तैयारी
एनवीडिया के मुकाबले सस्ते चिप बेचने की तैयारी
गूगल के TPU चिप एनवीडिया के ग्राफिक्स प्रोसेसर के मुकाबले करीब 30 प्रतिशत सस्ते बताए जा रहे हैं।
इनकी कीमत और काम करने की क्षमता के कारण ऐपल, मेटा, OpenAI और ओरेकल जैसी कंपनियां भी इन्हें इस्तेमाल करने में रुचि दिखा रही हैं। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के अनुमान के मुताबिक, गूगल की TPU बिक्री 2028 तक 135 अरब डॉलर से अधिक हो सकती है।
हालांकि, मेमोरी चिप और उत्पादन क्षमता की कमी कंपनी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है।