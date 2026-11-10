गूगल ने AMD के साथ मिलकर पेश किए नए चिप्स

गूगल ने AMD के साथ मिलकर पेश किए नए AI चिप्स, एनवीडिया को मिलेगी टक्कर

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:46 am Nov 10, 202610:46 am

क्या है खबर?

गूगल ने चिप निर्माता AMD के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए नए खास प्रोसेसर पेश किए हैं। कंपनी ने अपने टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट (TPU) के 2 नए वेरिएंट तैयार किए हैं, जिन्हें अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकेगा। गूगल का यह कदम AI चिप बाजार में एनवीडिया के दबदबे को चुनौती देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कंपनी अब नए चिप बाजार में उतारने की रफ्तार भी बढ़ा रही है।