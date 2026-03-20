गूगल जल्द मैक के लिए लॉन्च करेगी जेमिनी AI ऐप, चल रही टेस्टिंग
क्या है खबर?
टेक दिग्गज कंपनी गूगल जल्द ही मैक के लिए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चैटबॉट ऐप जेमिनी को लॉन्च कर सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी इस ऐप का टेस्टिंग चरण पूरा कर रही है। यह कदम गूगल को OpenAI के ChatGPT और एंथ्रोपिक के क्लॉड जैसे प्लेटफॉर्म के साथ सीधा मुकाबला करने में मदद करेगा। अभी जेमिनी वेब पर उपलब्ध है, लेकिन ऐप के जरिए इसका इस्तेमाल और आसान बनाया जा सकता है।
खासियत
क्या-क्या कर पाएगा नया ऐप?
रिपोर्ट के अनुसार, मैकOS पर जेमिनी ऐप वही फीचर्स देगा, जो वेब वर्जन में यूजर्स को मिलते हैं। यूजर इससे सवाल पूछ सकेंगे, जानकारी खोज सकेंगे और टेक्स्ट, इमेज या कोड भी आसानी से बना सकेंगे। इसके साथ ही, इसमें एक खास फीचर 'डेस्कटॉप इंटेलिजेंस' भी हो सकता है। यह फीचर यूजर की स्क्रीन और ऐप्स से जानकारी लेकर बेहतर, ज्यादा सटीक और तेज जवाब देने में काफी मदद करेगा।
जवाब
स्क्रीन समझकर देगा बेहतर जवाब
डेस्कटॉप इंटेलिजेंस फीचर की मदद से जेमिनी यह समझ सकेगा कि यूजर स्क्रीन पर क्या देख रहा है और किस काम में लगा हुआ है। इससे यह उसी हिसाब से जवाब और सुझाव देगा। ऐसे फीचर्स पहले से ChatGPT और क्लॉड के मैक ऐप में भी मौजूद हैं। हालांकि, यह साफ नहीं है कि जेमिनी दूसरे ऐप्स में सीधे काम कर पाएगा या नहीं, लेकिन गूगल इस दिशा में लगातार तेजी से काम कर रहा है।
लॉन्चिंग
जल्द हो सकती है पब्लिक लॉन्चिंग
इस ऐप को फिलहाल कुछ चुनिंदा यूजर्स के साथ टेस्ट किया जा रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि यह जल्द लॉन्च हो सकता है। गूगल और ऐपल की साझेदारी के तहत जेमिनी की तकनीक भविष्य में मैकOS में और गहराई से जुड़ सकती है। माना जा रहा है कि ऐपल के आने वाले फीचर्स में जेमिनी का बड़ा रोल देखने को मिल सकता है, जिससे यूजर्स का अनुभव और बेहतर होगा।