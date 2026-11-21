गूगल के CEO सुंदर पिचई ने इस साझेदारी को लेकर IIT खड़गपुर से अपना जुड़ाव भी साझा किया।

उन्होंने इसी संस्थान से पढ़ाई की थी और बाद में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए थे। पिचाई के मुताबिक, IIT खड़गपुर भारतीय भाषाओं, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहा है।

उन्होंने कहा कि गूगल सहयोग के जरिए संस्थान के प्रयासों को और आगे ले जाना चाहता है, जिससे आने वाले छात्रों को भी लाभ मिल सके।